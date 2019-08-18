В Тюмени больше 300 "потеряшек" ждут новых хозяев

День бездомных животных отмечается в мире 17 августа. В Тюмени огромную работу по содержанию, уходу и пристрою таких питомцев выполняет фонд "Потеряшки", которому в сентябре исполнится 12 лет.

Сейчас на попечении фонда находится более 300 животных, которые ждут своих хозяев. У каждого – непростая судьба.

Пса по кличке дед Веня знал весь поселок Метелево. Дети катались на его спине, он провожал их до школы. Но однажды прохожий ударил его лопатой. Собаке потребовалась тяжелая операция, после которой его забрала к себе семья Котовых. Пес обрел хозяев, которые уж точно его не дадут никому в обиду.

Лысого кота Поля нашли полицейские на теплотрассе. Кинутый клич в соцсетях долетел даже до Якутска – оттуда Полю прислали спецкорм. Тюменские же волонтеры вязали для животного кофточки, чтобы ему не было холодно. Всем миром коту помогли выздороветь. А потом в его жизни появилась любящая хозяйка.

Бездомных животных могло быть и меньше, если бы люди чувствовали в себе ответственность за тех, кого приручили, пишет "Тюменская область сегодня".