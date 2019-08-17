Баскетбольный класс сформировали в тюменской школе №5

Тюменская школа №5 реализовала давнюю идею – с 1 сентября здесь на базе пятого класса откроется специализированный баскетбольный класс, ученики которого на профессиональном уровне будут заниматься данным видом спорта, пишет "Тюменская линия".

"Ребятишки с разных школ города после четвертого класса идут к нам, чтобы заниматься баскетболом. Помимо тех знаний, которая дает общеобразовательная школа, будущие баскетболисты будут усиленно тренироваться", - поделилась планами директор пятой школы Галина Шевалье.

Наставниками юных баскетболистов станут профессиональные тренеры тюменского клуба "Рубин". С ними в этой работе сотрудничает городской департамент Тюмени. У первого набора пятиклашек-баскетболистов занятия начнутся 1 сентября 2019 года.

Напомним, учащиеся пятой школы занимаются в новом спортивном комплексе, который построили в школьном дворе. В 2019 году к нему подвели теплый переход. Предусмотрели удобные раздевалки и душевые для мальчиков и девочек, тренажерный зал и зал хореографии, тренерскую комнату.

Школа может предложить спортивный комплекс для проведения занятий по баскетболу, волейболу, гандболу, футболу. Площадка соответствует всем требованиям, чтобы принимать региональные и всероссийские соревнования, подчеркнул директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер.