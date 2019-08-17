Художественные выставки в Тюменской области становятся интерактивными

Новый подход в организации выставок изобразительного искусства применяет Тюменское музейно-просветительское объединение. Теперь, приходя на выставку, посетители не только могут полюбоваться шедеврами, но и получить новые знания и навыки.

Как рассказала "Вслух.ру" гендиректор объединения Светлана Сидорова, за каждой выставкой стоит образовательно-просветительский проект, подразумевающий проведение лекций, мастер-классов и нередко — встреч заинтересованной публики с авторами.

Светлана Юрьевна отметила, что такой подход уже с успехом практикуется в регионе. К примеру, прошедшая этим летом в Тюмени масштабная выставка-проект "Сокровища музеев России" как раз была организована по такому принципу, связав эстетические впечатления от самих произведений с насыщенной просветительской программой, адресованной широкой публике.

К юбилею Тюменской области и регионального отделения "Союза художников России" 14 августа в областном центре открылась выставка членов этого творческого объединения "75 лет вместе!", которая также создавалась по принципу масштабного просветительского проекта. В рамках проекта уже в сентябре в музее начнутся лекции искусствоведов, мастер-классы художников, участников выставки. Образовательная программа продлится несколько месяцев и завершится вместе с выставкой в конце декабря этого года.

Тот же подход применяется в других городах Тюменской области. Просветительские программы ведутся в Тобольске, Ялуторовске. "Художественные коллекции тюменских музеев всегда становятся частью наших проектов, - отметила Светлана Сидорова. - И чаще всего экспонируются работы именно тюменских художников".