Тюменская поликлиника внедрила систему контроля эффективности сотрудников

Специальная доск-инфоцентр SQDCM помогает сотрудникам городской поликлиники №17 в Тюмени контролировать и оценивать эффективность своей работы.

Как отмечают в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, сейчас медработники находятся в процессе непрерывного обучения, они не только развиваются в профессии, но и изучают методы управления своей деятельностью. А, в конечном итоге, все это ведет к повышению качества помощи пациентам.

Аббревиатура означает: безопасность (S), качество (Q), исполнение заказов (планов) (D), затраты (C), корпоративная культура (M). На специально разработанной доске наглядно отражена система показателей эффективности. Такие доски-инфоцентры, позволяющие наглядно видеть эффективность работы, расположены и в кабинете главного врача, и в каждом отделении.

По словам сотрудников поликлиники, им стало намного проще осуществлять оперативный контроль. Теперь каждый показатель качества их работы понятен, его всегда можно посмотреть, сравнить с коллегами и улучшить свою работу. Важно, что это не просто набор статистических данных, это "живой" инструмент, который способен помочь отслеживать и контролировать динамику развития медицинской организации, а также меняться и развиваться вместе с ней.

В 2019 году приоритетный проект "Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" стал частью национального проекта "Здравоохранение". Его целью стало сокращение времени ожидания в очереди, упрощение процедуры записи к врачу, правильное распределение нагрузки между специалистами, оптимизация работы оборудования и многое другое. Сейчас в Тюменской области практически все медицинские организации активно участвуют в рабочих группах, направленных на улучшение медицинских процессов.