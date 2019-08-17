Центр оценки педагогов Тюменской области планируют открыть в сентябре

Центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов Тюменской области готовится принять первую группу учителей в сентябре 2019 года, пишут "Аргументы и Факты – Западная Сибирь". Площадкой для размещения центра станет областной институт развития регионального образования (г. Тюмень, ул. Советская, 56).

На базе центра все желающие педагоги могут пройти независимую оценку, чтобы определить уровень своего профессионального мастерства. Результаты диагностики помогут разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты для каждого учителя. Экзамен будет проходить по единым контрольно-измерительным материалам с привлечением экспертов.

Кроме того, еще одной важной задачей нового учреждения станет тестирование педагогов перед аттестацией на присвоение квалификации и на соответствие занимаемой должности, а также для сертификации программ дополнительного профобразования.