Медианаставники тюменского проекта "Шанс" сняли социальный хоррор

Фото: кадр из фильма

Медианаставники тюменского проекта "Шанс" приняли участие в фестивале короткометражного кино "Снять за 72 часа" и сняли к нему короткометражный игровой фильм "Никому не открывай". Посмотреть его можно "ВКонтакте" и на YouTube, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".

По сюжету мальчик остается один в квартире. Уходя, мама просит сына никому не открывать дверь, но в гости неожиданно хочет зайти друг. Главную роль в короткометражке сыграл Артем Самохин, сын модели и актрисы Снежаны Самохиной, которая приехала на фестиваль в качестве приглашенного эксперта. Она известна как участница пятого сезона шоу "Холостяк" на телеканале ТНТ, снялась в клипе группировки "Ленинград" на песню "Золото", а сейчас занята на съемках сериала, который продюсирует Тина Канделаки.

Над созданием "Никому не открывай" работали пять человек: режиссер Юлия Киселева и второй режиссер Дмитрий Колобов, сценарист Иван Кармацкий, продюсер Евгения Саввина, а также оператор-постановщик и монтажер Кирилл Киреев. Команда выиграла специальный приз "За социальность" фестиваля "Снять за 72 часа".

"Шанс" — тюменская система наставничества, которая показывает подросткам позитивный путь самореализации: https://vk.com/chance_tmn. Теперь у проекта есть не только наставники, которые проводят время с теми, кто нуждается в помощи и поддержке, но и медианаставники, которые создают креативный контент на социальные темы. В этом году прошел по программе двойного наставничества: подростки разделились на две команды — тележурналистов и графических дизайнеров — под руководством кураторов и наставников постигали азы профессий.