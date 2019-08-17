Медицинские организации Тюменской области могут попасть в список 100 лучших учреждений России

Фото: МЕДИНФО 72

Медицинские организации Тюменской области приглашают принять участие во всероссийском публичном закрытом конкурсе "100 лучших медицинских учреждений Российской Федерации", сообщает портал МЕДИНФО 72.

Конкурс проводится по номинациям: "100 лучших медицинских учреждений Российской Федерации-2019"; "100 лучших стоматологий Российской Федерации-2019"; "100 лучших клиник пластической хирургии РФ-2019".

Конкурс проходит в течение года во всех федеральных округах Российской Федерации и призван способствовать формированию положительного имиджа организаций, повышению уровня качества товаров и услуг, производимых на территории Российской Федерации, а именно:

совершенствованию сервиса;

стимулированию доступности услуг;

повышению профессионализма персонала;

внедрению инновационных разработок;

созданию эффективных технологий;

усилению общественного влияния на формирование и реализацию политики организаций и т.д.

Отбор участников проводится, в том числе, на основании опросов мнений потребителей методом электронного анкетирования на сайте https://interprofstat.ru/, телефонного опроса, с помощью электронных анкет, заполнения факсовых опросных листов. В опросном листе респондент указывает любое количество полных или сокращенных наименований организаций (товаров, услуг), с которыми данный человек был хорошо знаком и считает их наиболее качественными. Также опрос может содержать вопросы, касающиеся пожеланий респондентов, которые могут побудить к пользованию товарами/услугами исследуемых компаний.

Учредителем и Организатором конкурса является независимая экспертно-исследовательская организация ООО "ИНТЕРПРОФСТАТ", специализирующаяся на изучении общественного мнения, проведении опросов, анализа из открытых источников, исследовании конъюнктуры рынка, публикации отраслевых каталогов и журналов.

Проведение итогов конкурса по каждому субъекту РФ происходит постепенно, по мере поступления и обработки информации из регионов РФ в период с 01 января по 31 декабря 2019 года.

Подробнее ознакомиться с положением о проведении конкурса в 2019 году можно на сайте.