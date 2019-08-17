В Тюмени начались официальные мероприятия в честь юбилея области

В Тюмени начался торжественный прием, посвященный 75-летию со Дня образования Тюменской области. В ДК "Нефтяник" собрались почетные жители региона, депутаты, представители власти, выдающиеся общественные деятели.

Торжественный прием начался с зачитывания поздравления от президента России. Владимир Путин отметил, что субъект динамично развивается и вносит огромный вклад в укрепление отечественного ТЭК, аграрного комплекса и относится к регионам-лидерам.

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов считает, что региону суждено было стать символом возможностей и достижения высоких результатов. Тюменская область превратилась в один из мощнейших регионов.

Высокая динамика развития сохраняется и в наши дни. На территории субъекта создан высокотехнологичный агропромышленный комплекс, развивается социальная сфера, туризм. Год от года укрепляется его статус как центра науки. Регион привлекателен для жизни и создания семей. Позиции лидера не просто завоевать, но еще сложнее удержать, - подчеркнул Николай Цуканов.

Полпред пожелал Тюменской области и ее жителям дальнейшего процветания, успехов и высоких темпов развития.