Продукция тюменских предприятий может получить "народное признание"

Фото: пресс-служба Торгово-промышленной палаты Тюменской области

Администрация Тюмени и Торгово-промышленная палата Тюменской области начинают проведение серии встреч с предпринимателями по теме участия в конкурсе "Тюменская марка-2019".

Для малого и среднего бизнеса Тюмени будут обозначены основные моменты участия, даны подробные консультации о правильном заполнении заявки и подаче документов, правилах начисления баллов, проведения масштабной выставки и многом другом.

"Мы заинтересованы, чтобы в народном конкурсе приняли участие сильные, успешные компании города Тюмени, готовые к постоянному развитию и ориентированные на запросы потребителей и их мнение. Таких участников мы приглашаем", - отметила вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Елена Аверина.

Встречи будут проводиться ежедневно с 20 по 23 августа с 9:30 до 11:00 в конференц-зале ТПП ТО по адресу: улица Хохрякова, 9/1. Предварительная регистрация обязательна по телефону: 689-379 (доб. 106) или по электронной почте katerina-tsareva@list.ru.