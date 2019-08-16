В Тюмени полицейский вытащил мужчину из загоревшегося дома

Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

Пожар случился в ночное время в частном доме на улице Степана Халтурина. Горящий дом увидел участковый уполномоченный полиции отдела полиции №8 Георгий Эргемлидзе, возвращавшийся домой со службы. Мужчина поспешил на помощь.

Лейтенант полиции выбил входную дверь и вошел в задымленное помещение. Георгий заметил лежащего на полу мужчину в тяжелом состоянии. Совместно с сотрудниками Росгвардии, которые тоже заметили горящий дом, пострадавшего мужчину вынесли на улицу. Он был госпитализирован.

"Убедившись, что гражданин начал дышать, Георгий Эргемлидзе вернулся в горящий дом для установления других лиц, возможно, находящихся в доме, но никого обнаружено не было. Затем сотрудники правоохранительных органов начали будить жильцов соседних домов. Граждане вовремя покинули дома, никто из жителей не пострадал", — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.