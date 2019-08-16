Евгений Заболотный: Тюменская область с уверенностью смотрит в будущее

14:29 16 августа 2019
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Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный поздравил земляков с 75-летием со дня образования Тюменской области.

В своём поздравлении спикер гордумы отметил, что Тюменский край получил широкую известность далеко за пределами России благодаря неустанному труду многих поколений, амбициозным инвестиционным проектам, уникальным образовательным программам, многовековым культурным традициям и ярким спортивным достижениям.

"Тюменская область, обладая мощной промышленностью, современным агрокомплексом, развитой социальной сферой и большим экономическим потенциалом, с уверенностью смотрит в будущее", - подчеркнул Евгений Заболотный.

Землякам спикер пожелал благополучия и успехов, счастья и радости.

Отметим, что в преддверии празднования юбилея в Тюмени проходит масса мероприятий, во многих из них городские депутаты принимают активное участие.

Теги: Евгений Заболотный , поздравления , праздники , Тюменская городская дума , юбилей
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