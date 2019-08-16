Тюменцы смогут проверить сердце в выходной

В субботу, 17 августа, в поликлиниках Тюмени состоится профилактическая акция "Доктор с вами". На этот раз она будет посвящена предупреждению сердечно-сосудистых заболеваний.

В отделениях профилактики с 9 до 15 часов тюменцы смогут пройти экспресс-тест на холестерин, определить уровень сахара в крови, измерить артериальное давление, рассчитать индекс массы тела, а также сделать электрокардиограмму. Предварительная запись не требуется.

Акция пройдет во всех территориальных поликлиниках Тюмени. Пациенты, проживающие в районе обслуживания Тюменской больницы ФГБУЗ ЗСМЦ ФМБА России ("Водников"), могут обратиться в городские поликлиники №1 и №8.