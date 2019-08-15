Заявки на участие в конкурсе на звание лучших мам и пап можно подать до 20 августа

С 4 августа по 12 сентября в Тюмени выбирают родителей года. В конкурсе могут принять участие все желающие, требование всего одно — быть мамой или папой. Первые баллы конкурсанты смогли заработать на семейном фестивале "Папатут", который проходил 4 августа, но главные задания еще впереди.



С 21 августа по 12 сентября пройдет серия тематических мастер-классов. Для мам организуют мастер-классы по чтению вместе с ребенком, танцам, векторной графике и стилю. Папам расскажут, как программировать на языке, как научить ребенка считать и заниматься фитнесом.



Чтобы победить в конкурсе, родителям необходимо посетить все мастер-классы и набрать как можно больше баллов в интеллектуальных играх, креативных и творческих заданиях, мамам — проявить себя на занятиях по дефиле, а папам — на спортивных мероприятиях.



Всего в конкурсе 12 номинаций: две главные ("Папа года" и "Мама года"), еще восемь связаны с темами мастер-классов, а две — с онлайн-конкурсом: родителям необходимо выполнять челленджи и рассказывать о результатах в социальных сетях. Победителей премии назовут на церемонии награждения, которая пройдет 13 сентября. Участие бесплатное, мамы могут зарегистрироваться здесь, а папы — здесь. Заявки принимаются до 20 августа.



"Папатут" — это большая городская программа для молодых семей с лекциями о воспитании, мастер-классами и интерактивами. Новые технологии и глобализация вносят в семейные ценности новые коррективы, поэтому тема этого года — Smart family. Подробности ищите в группе фестиваля "Папатут" во "Вконтакте", а также на сайте папатут.рф.