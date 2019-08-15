"Золотые луга" вновь примут участие в автопробеге "Дорогу молоку!"

Фото организаторов автопробега

Компания "Золотые луга" готовится принять участие в ежегодном автопробеге "Дорогу молоку!", который в этом году пройдет на территории Кировской области, Удмуртии и Республики Башкортостан 18–24 августа.

Целью автопробега является объединение отрасли, обмен опытом, популяризация молока и молочных продуктов. АО "Золотые луга" участвует в акции третий раз. В этом году участники проедут 1700 километров по городам, деревням, молочным фермам и молочным комбинатам, расположенным в удивительных регионах в Кировской области, Удмуртии и Башкирии, встретятся с лучшими производителями и переработчиками молока, представителями власти, журналистами, чтобы обсудить перспективы развития молочной отрасли.

По словам директора филиала компании "Золотые луга" — МК "Ситниковский" Александра Велижанина, предприятие представит команда из пяти человек. В рамках автопробега они примут участие в фестивале Вятских молочных продуктов, осмотрят экспозицию предприятий Кировской области, посетят несколько предприятий, в том числе Кировский и Белебеевский молочные комбинаты, заводы ИЖМОЛОКО, "Сарапул-молоко". Также запланировано участие в конференциях.

"Для нас важно поддерживать контакты с предприятиями из разных регионов, обмениваться опытом и совместно оценивать перспективы развития отрасли. Автопробег объединяет руководителей животноводческих хозяйств, молочных заводов, представителей власти и СМИ, а это значит, что актуальные вопросы будут обсуждаться с учетом интересов всех сторон", — отметил он.

АО "Золотые луга" основано в 1998 году. Молочная продукция компании производится только из натурального молока. Все сырье проходит строгий контроль качества и своевременно охлаждается, поэтому соответствует всем современным требованиям к производству молочной продукции. Четкий контроль температурного режима ведется на всей цепочке от поставщиков молока до точек продаж, включая каждый грузовой автомобиль.

Компания "Золотые луга" автоматизировала логистику на базе системы WMS для 1С, функционал которой был адаптирован под особенности предприятия. Благодаря автоматизации, продукция хранится в ячейках, а не хаотично, оптимизированы время и маршрут комплектовщиков при сборке заказа, выстроена ротация по видам продукции и срокам.