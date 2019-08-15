В Ялуторовском районе оштрафовали фирму, 30 лет сбрасывавшую отходы в выгребную яму

В Ялуторовском районе к административной ответственности привлечено ЗАО "Тобол". Организация больше 30 лет размещала и хранила отходы производства и потребления, образующиеся от деятельности столовой, в выгребной яме. Там размещали бумагу, полиэтиленовые пакеты, картон, пластиковые бутылки.

Природоохранная прокуратура возбудила в отношении ЗАО "Тобол" и директора предприятия административные дела по ч.2 ст.8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления).

В результате организация была оштрафована на 300 тыс. рублей, а директор предприятия на 20 тыс. рублей. Нарушения устранили.