Двух тюменцев подозревают в ложных показаниях по делу о похищении человека

В Тюмени уголовные дела возбуждены в отношении двух местных жителей, которые подозреваются в даче заведомо ложных показаний. 51-летний отец и его 19-летний сын, выступавшие по делу свидетелями, могли покрывать своих знакомых.

Знакомые обвинялись в похищении человека, разбойном нападении и преступлении против половой неприкосновенности. В суде они дали ложные показания, которые обеспечивали алиби подсудимым.

"Несмотря на это, судом показания отца и сына признаны противоречащими фактическим обстоятельствам совершенных преступлений и в отношении подсудимых вынесен обвинительный приговор", — сообщили в СУ СКР по Тюменской области. Расследование уголовного дела в отношении отца и сына продолжается.