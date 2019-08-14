"ВЕГА" приглашает юных тюменцев в лагерь социального лидерства

"Лагерь социального лидерства" – это выездные сборы с яркой и насыщенной программой на четыре с половиной дня для активных старшеклассников Тюмени 13-17 лет.

Сборы пройдут с 27 по 31 августа на базе детского оздоровительного центра "Дружба-Ямал" (10 км Салаирского тракта). В Лагере подростки будут развить социальные навыки, заведут новых друзей, а также найдут площадку для самореализации.

Каждый из дней лагеря направлен на определенную цель: адаптацию детей в условиях проекта, морально-нравственное воспитание, спортивно-оздоровительное и творческое развитие, командообразование и на рост коммуникативных и лидерских навыков.

В программе различные мастер-классы от приглашённых специалистов, творческие концерты, интеллектуальные и развлекательные игры, торжественные линейки, командообразующие тренинги, спектакли и многое другое.

Организатором является комиссарский отряд "Товарищ", деятельность которого происходит на добровольческой основе. Отряд состоит из студентов Тюменских вузов, прошедших подготовку к работе с детьми.

Лагерь организован Тюменской Городской Молодёжной Общественной Организации Клубное Объединение Старшеклассников "ВЕГА". Главной целью "ВЕГи" является развитие лидерских, морально-нравственных, а также творческих и патриотических качеств молодёжи. В 2020 году организации исполнится 40 лет. За годы своего существования "ВЕГА" воспитала сотни активных деятелей, в том числе её выпускниками стали Александр Сазонов, Дмитрий Ефимов, Кирилл Бутусов, Братья Фирсовы, Елена Доценко и ещё многие другие именитые кадры города.

Проект реализуется при поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политики Тюменской области, мультицентра "Моя территория". Подробности и условия можно узнать по тел. 8 (982) 908-78-33.