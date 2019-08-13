Полицейские Тюмени будут патрулировать общественные места на велосипедах

В Тюмени на охрану общественного порядка заступают патрульные на велосипедах.

На данный момент два наряда по два сотрудника ППС в каждом следят за общественным порядком в Гилевской роще и на набережной Туры. В этих местах многие отдыхающие перемещаются на двухколесном транспорте и наличие велопатрулей особенно актуально. В перспективе такие же патрули появятся в парках имени Гагарина и "Затюменском", пояснили в городской полиции.

"Пополнить ряды патрульных на велосипедах вызвался сам, - рассказывает сержант полиции Евгений Сынников. – Тюменцы к нам пока не привыкли и реагируют по разному. Кто-то провожает удивленным взглядом, кто-то улыбается".

Тюменская область входит в число первых регионов, которые пополнили комплексные силы полиции велосипедистами. Есть такие патрули в Сочи, Анапе, Москве и Саратове. В целом новая практика хорошо себя зарекомендовала. Есть уверенность, что также будет и в Тюмени.