Топ мероприятий для студентов в Тюмени на ближайшую неделю

Афиша Тюмень | КтоКуда72 представляет традиционный Топ мероприятий для студентов на ближайшую неделю. Десятки интересных и разноплановых мероприятий ждут тюменцев на этой неделе.
Искристый набережник (16+)
Здесь можно петь, подпевать, играть на музыкальных инструментах, плясать, читать стихи, делиться радостью с другими и просто наслаждаться творческой уютной атмосферой. С собой можно и нужно брать: музыкальные инструменты, друзей, хорошее настроение, а ещё пледы или кофты, вечерами уже не так жарко.
Когда: 13 августа в 20:00
Где: набережная, район памятника Берингу
Вход свободный!
Мастер-класс "Первые шаги к здоровому телу" (18+)
В программе: ответы на популярные вопросы о диетах и похудении; рекомендации по построению правильного и здорового рациона; секреты борьбы с вредными привычками; советы по достижению поставленных целей и знакомство с методиками очищения организма. Требуется запись по телефону: 8 (999) 549 74 77.
Когда: 13 августа в 19:00
Где: семейное кафе "АндерСон" (ул. Осипенко, 73)
Вход свободный!
Мастер-класс для пишущих музыку (16+)
Лайфхаками для написания музыки в музыкальных редакторах поделится Андрей Торкунов, независимый композитор и музыкант. Основной творческий проект — Север Га. Требуется предварительная регистрация.
Когда: 13 августа в 18:30
Где: МТЦ "Космос" (ул. Республики, 165а)
Участие бесплатно!
Показ фильма "Город грехов" (16+)
Город грехов — это адская бездна преступлений. Один из его жителей пытается найти убийцу своей подруги. Другой, фотограф, случайно становится свидетелем убийства полицейского и старается скрыть преступление. Спуститесь по глухому переулку города, и вы найдете кое-что еще. Фильм демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами.
Когда: 13 августа в 20:00
Где: Fabric bar (ул. Молодежная 74/4, этаж 2)
Вход за депозит 300 рублей
Показ фильма "Невидимая сторона" (16+)
Благополучная белая семья берет к себе толстого, неграмотного бездомного негритянского подростка и помогает стать ему спортивной звездой и поступить в университет.
Когда: 13 августа в 21:00
Где: терраса Дом печати (ул. Осипенко, 81)
Вход свободный!
"Мозгобойня" на тему "Кино и Музыка. Сериалы" (18+)
Это командная интеллектуально-развлекательная игра, сочетающая в себе элементы "Что? Где? Когда?", "Своей игры" и разнообразных викторин на самые разнообразные темы. В команде могут быть от 4 до 10 участников. Вопросы будут посвящены индустрии сериалов.
Когда: 13 августа в 19:00
Где: ресторан "Максимилианс" (ул. 50 лет Октября, 8б)
Стоимость: 300 рублей с человека
Открытие выставки "75 лет вместе" (6+)
Участниками проекта станут более 70 художников Тюменской области, среди них такие мэтры живописи, как Александр Новик, Юрий Юдин, Михаил Гардобей, Николай Распопов и другие. Наряду с заслуженными художниками в выставке примут участие и молодые дарования, а также известные мастера резьбы по кости.
Всего для экспонирования отобрано более 300 работ различных видов искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство. Во время работы выставки также запланированы мастер-классы и много других интересностей.
Когда: 14 августа в 18:00
Где: музейный комплекс им. Словцова (ул. Советская, 63)
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