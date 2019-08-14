День области в Тюмени: от народных забав до мировых звёзд

Фото пресс-службы ТКТО

В эту субботу, 17 августа, на площади 400-летия Тюмени в 12.00 стартует юбилейное народное гуляние "Земля больших людей". В этот день для гостей и жителей города будут открыты развлекательные площадки на любой вкус и возраст.

В торговых рядах и на ярмарках будут представлены товары от местных производителей, именно здесь можно будет увидеть и даже попробовать на вкус колорит тюменской земли.

А сейчас расскажем более подробно о самых ярких событиях, которые ожидают гостей праздника 17 августа на площади 400-летия Тюмени.

В 12.00 состоится торжественное открытие праздничного народного гуляния "Земля больших людей".

В 12.30 начнётся выступление Московского государственного музыкального театра фольклора "Русская песня", а после выступит народная артистка России Надежда Бабкина вместе с коллективами муниципальных образований Тюменской области.

В 16.30 все желающие смогут отдохнуть душой и сердцем, ведь в юбилей любимой области выступит народный артист РСФСР Ренат Ибрагимов.

В 18.30 — новый взгляд на мировую музыкальную классику — выступление коллектива, в названии которого уже есть инновационный взгляд на искусство. "Другой Оркестр" — это 1 дирижер и 25 музыкантов, с любовью играющие и поющие произведения мировых хитов, использующие возможности классических инструментов с привлечением электронной музыки и диджея.

В 20.00 на площади 400-летия Тюмени состоится настоящий "Праздник Песни" вместе с Хором Турецкого. Знаменитые артисты споют с жителями и гостями города любимые песни нескольких поколений. "Праздник Песни" с Хором Турецкого – это поющие сердца, бесконечный заряд позитива, невероятный драйв и интерактив с публикой! Хор Турецкого по традиции устроит народное караоке с тюменцами.