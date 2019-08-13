Кассы тюменского драмтеатра торжественно откроются в эти выходные

Фото пресс-службы ТКТО

Праздничное открытие театральных касс в конце августа стало доброй традицией для Тюменского Большого драматического театра. В этом году оно пройдет 17 и 18 августа в 11:00 уже в четвертый раз, сообщили в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения.

Старых и новых друзей театра ждут приятные сюрпризы — это скидки 50, 40 и 30 процентов на спектакли августа, сентября, октября и ноября. Также спецпредложения на билеты будут доступны на сайте: https://tdt.kto72.ru. Скидки не распространяются на репертуар сторонних театров, премьеры и новогоднюю кампанию!

Отметим, что 17 августа в 15:00 на основной сцене Тюменского БДТ покажут мюзикл для всей семьи "Сказки 1001-й ночи". Кроме того, в этот день на площади перед театром состоится народное гуляние "Земля больших людей", приуроченное к 75-й годовщине со дня образования Тюменской области. Жителей и гостей города ожидает насыщенная программа: выступление именитых артистов, многочисленных творческих коллективов, увлекательные интерактивные площадки.