"Золотые луга" порадуют тюменцев вкусными призами в честь Дня области

Фото: АО "Золотые луга"

Компания "Золотые луга", крупнейший в Западной Сибири и на Урале производитель молочной продукции, готовится к знаменательному событию – празднованию 75-летия Тюменской области.

История "Золотых лугов" неразрывно связана с историей региона. Ситниковский молочный завод, являющийся сегодня филиалом компании, - одно из старейших предприятий Тюменской области. Десятилетиями демонстрируя добросовестное отношение к делу и стабильное качество, "Золотые луга" смогли добиться ведущих позиций на рынке молочной продукции не только в Тюменской области, но и за ее пределами. Благодаря поддержке региональных властей предприятие реализовало масштабный инвестиционный проект по локализации и модернизации производства.

Большой праздник в честь юбилея Тюменской области развернется 16 августа на набережной реки Туры. С 17 до 20 часов АО "Золотые луга" приглашает всех желающих на дегустацию полезных и вкусных угощений. Позитивных эмоций горожанам добавит ростовая кукла и бесплатные воздушные шары.

17 августа команда "Золотых лугов" примет участие в экстремальном забеге "Стальной характер", который пройдет в областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". На площадке мероприятия также будет организована дегустация и онлайн-конкурс: всем желающим предлагается выложить в Инстаграме свое фото с хэштегом #Живиздорово, отметить аккаунт компании "Золотые луга" (@zolotye_luga) и стать участником розыгрыша корзины молочных продуктов. Победителя выберут случайным образом.

Руководство и коллектив компании поздравляет всех жителей Тюменской области с наступающим праздником и с радостью приглашает провести его в лучших традициях активного и здорового отдыха.