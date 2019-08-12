Иностранцы облюбовали в ТюмГУ три института

В Тюменском госуниверситете с каждым годом становится больше иностанных студентов. В этом году высшее образование в вузе начнут получать граждане девятнадцати зарубежных стран.

Как сообщили в ТюмГУ, для обучения в Тюмень приедут жители стран СНГ, а также Алжира, Бразилии, Вьетнама, Ганы, Египта, Китая, Колумбии, Монголии, Судана, Чада и Эфиопии.

По количеству зачисленных в ТюмГУ иностранцев лидируют институт математики и компьютерных наук, институт наук о Земле и институт социально-гуманитарных наук.