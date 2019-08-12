Иностранцы облюбовали в ТюмГУ три института

14:14 12 августа 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюменском госуниверситете с каждым годом становится больше иностанных студентов. В этом году высшее образование в вузе начнут получать  граждане девятнадцати зарубежных стран.

Как сообщили в ТюмГУ, для обучения в Тюмень приедут жители стран СНГ, а также Алжира, Бразилии, Вьетнама, Ганы, Египта, Китая, Колумбии, Монголии, Судана, Чада и Эфиопии.

По количеству зачисленных в ТюмГУ иностранцев лидируют институт математики и компьютерных наук, институт наук о Земле и институт социально-гуманитарных наук.

Теги: высшее образование , студенты , ТюмГУ
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2019