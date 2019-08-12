Тюменские ученые изучили возможность проживания подземного народа на Ямале

Тюменские ученые готовятся презентовать результаты своих исследований о Ямале в рамках Международной летней школы "Археология и культурная география прибрежных территорий Арктики и Субарктики", которая стартовала в Архангельске.

Исследователи планируют рассказать о погребальных и культовых комплексах эпохи Средневековья и Нового времени на Ямале, которые они изучали с 2013 года. Им удалось получить репрезентативную серию погребального инвентаря местного населения IX–XIII веков, вероятно, послужившего прообразом народа сихиртя из ненецких легенд. Изучен также уникальный погребальный комплекс XVII–XIX веков, свидетельствующий о процессах христианизации раннененецкого и раннеселькупского населения, пишет "Вслух.ру" со ссылкой на Тюменский государственный университет.

На летней школе ученые ставят перед собой задачу презентовать результаты своих исследований и сравнить реальные археологические артефакты с элементами ненецких легенд о сихиртя – в ненецкой мифологии это мифический народ, ныне живущий под землей, боящийся дневного света, обитавший в заполярной тундре до прихода ненцев.