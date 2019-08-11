Компании из-за рубежа интересуются тюменской выставкой "Нефть и газ"

Фото АО "Тюменская ярмарка"

Участниками выставка "Нефть и газ" в Тюмени станут компании из-за рубежа и европейской части России. Мероприятие состоится в сентябре 2019 года в Вставочном зале, сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.

По словам генерального директора АО "Тюменская ярмарка" Михаила Брудкова, в настоящее время ведется заключение договоров, и можно отметить высокий интерес к мероприятию.

"Благодаря таким крупным событиям всероссийского масштаба происходит позиционирование как самого региона, так и организаций, которые в нем работают. Деловой туризм - одно из самых перспективных направлений развития. Ещё одним шагом для нас в этом направлении станет ярмарка франшиз. Ее мы также планируем провести осенью", - рассказал он.

Наиболее частыми участниками выставок и ярмарок являются представители Казахстана, Беларуси, Узбекистана, Южной Кореи и Китая. Ожидается увеличение как иностранного, так и российского представительства.