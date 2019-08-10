Фильм "Тобол" теперь можно посмотреть на DVD

Полнометражный исторический истерн "Тобол" по мотивам одноименного романа Алексея Иванова, часть которого снималась в Тюменской области, вышел в продажу на DVD-дисках.

Премьера фильма "Тобол" состоялась в феврале 2019 года. К концу года планируется выход восьмисерийной версии сюжета по киноленте.

Продюсерская компания "Соливс", которая работала над приключенческой эпопеей времён Петра I, сейчас приступила к съёмкам комедии "12 стульев" по роману Ильфа и Петрова. В новой киноверсии главные роли исполнят Дмитрий Нагиев и Дмитрий Назаров.

В планах студии – работа над большим историческим полотном "Романовы: преданность и предательство", сценарий в первом варианте на 12 серий уже завершили, пишет "Тюменская область сегодня". Картина будет охватывать последние четыре года существования Российской Империи (1914-1918), но и будут отсылы в более ранние периоды русской истории. Сценарий по идее Олега Урушева выполнен писателями Сергеем Козловым и Дмитрием Мизгулиным.