Методики педагога из тюменского центра "Родник" оценят на высоком уровне

Социальный педагог центра "Родник" Елена Тухтабаева принимает участие в ежегодном конкурсе профессионального мастерства педагогов дополнительного образования сферы отдыха и оздоровления детей "Педагог ДОбра".
Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, жюри оценило ее визитную карточку, презентацию образовательной программы и открытое занятие "Сюжетная аппликация. Радужная улитка". На уроке ребята знакомились с разными видами аппликации, танцевали, изучали порядок цветов в радуге и мастерили портреты сказочной улитки и ее друзей в технике аппликации из ткани.
Елена Тухтабаева окончила Тобольскую социально-педагогическую академию им. Д.И.Менделеева. Она уже три года является педагогом АУ СОН ТО "ОРЦ Родник". В 2018 году ее авторская программа "Цветной лоскуток" была опубликована в методическом сборнике "Особенности реабилитации школьников в каникулярный период".
Ученики Елены Тухтабаевой демонстрируют высокие результаты на конкурсах от муниципального до международного уровня. По итогам тестирования услуг в области образования в 2019 году тюменский педагог получила "Серебряный сертификат" соответствия.
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