О чем стоит помнить, садясь за руль мотоцикла

Фото предоставила автошкола "Драйв"

Август – месяц, когда мотоциклетный сезон в Тюмени еще продолжается. Однако, наслаждаясь ездой за рулем мотоцикла, не стоит забывать о безопасности – как своей, так и пассажира. Автошкола "Драйв" подготовила для вас памятку по безопасной езде.

Когда до закрытия мотоциклетного сезона еще остается время, хочется максимально часто наслаждаться катанием на мотоцикле. Но, по широко распространенному мнению, езда на мотоцикле – довольно опасное занятие. Конечно, в этом есть доля правды. Однако, не стоит забывать о правилах безопасности: если ими не пренебрегать, катание способно приносить массу положительных впечатлений.

1. Экипировка

Как бы банально это ни звучало, но экипировка уже тысячи раз спасала жизнь и здоровье мотоциклистов по всему миру. Правильно подобранная защита способна в разы облегчить боль от падения и в нужный момент помочь вам. Сейчас в специализированных магазинах есть огромный выбор экипировки любых цветов и размеров – выбирайте по вкусу и пользуйтесь каждый раз, выгоняя своего железного друга из гаража. И никогда не ездите без мотоциклетного шлема. Даже если вам нужно преодолеть всего 100 метров, шлем должен быть и на вас, и на пассажире.

2. Будьте всегда начеку

Даже если вы на 100% уверены в своем умении водить мотоцикл, не забывайте, что вы – далеко не единственный участник движения. Кто-то из ближайших водителей может отвлечься на телефон и не справиться с управлением, или вас впереди может поджидать едва заметная яма. Конечно, покадрово представлять все негативные ситуации не стоит. Мы ведем к тому, что очень важно мысленно всегда быть готовым к разным вариантам развития событий. Будьте внимательны за рулем, регулярно смотрите в зеркала заднего вида, старайтесь не отвлекаться на пассажира или живописные виды.

3. Никакого алкоголя за рулем

"Выпью бокал пива, ничего не случится" - это не должно быть про вас! По статистике около 50% мотоциклистов, погибших в ДТП, употребляли алкоголь. Даже если вам кажется, что вы в порядке и можете сесть за руль, алкоголь уже сделал самое страшное в данной ситуации – снизил быстроту вашей реакции.

4. Аккуратность во время маневров

Не зависимо от того, сколько лет вы водите мотоцикл, важно помнить об аккуратности. Тем более во время опасных поворотов, на светофорах и во дворах. Сбавляйте скорость на узких улицах. Не стоит ездить близко к автомобилям. Руль нужно держать крепко и особо не расслабляться во время езды.

5. Поездки в дождь

Подготовиться ко всем изменениям погоды, конечно, невозможно, но в августе стоит быть готовым как минимум к неожиданному дождю. Возите с собой дождевик – он хотя бы немного облегчит ваш путь домой. Во время дождя падает видимость на дороге, ухудшается сцепление резины с асфальтом, увеличивается вероятность аквапланирования. Чтобы снизить риск попадания в аварию, не гоняйте на высоких скоростях, старайтесь объезжать лужи и ямы. Старайтесь не ехать по мокрой разметке, переезжать трамвайные пути или песок на асфальте с ускорением, в таких случаях заднее колесо может соскользнуть и привести к падению.

Придерживайтесь этих правил, и путешествия на мотоцикле будет доставлять вам только удовольствие!