Тюменцы выбрали лучший детский развлекательный центр города

Народное голосование среди жителей Тюмени проходило в популярном паблике "Афиша Тюмень" с 26 июля по 8 августа. Победителем стал детский центр "Кукуруза", за него проголосовал 41% участников опроса.

"Афиша Тюмень" решила запустить голосование и выявить самый любимый детский развлекательный центр среди горожан и гостей города. Поэтому 26 июля июля в группе "ВКонтакте" стартовал опрос, в котором приняли участие 10 разных развлекательных центров.

Всего в опросе приняли участие более почти 1400 человек. Победителем стала "Кукуруза" – 574 голоса. Второе место занял центр "Притяжение" – 352 голоса, а на третьем месте расположилась "Атмосфера" - 144 голоса.

Десятка участников была определена по результатам мониторинга рейтингового агентства "Сибирь". Помимо тройки лидеров, в голосовании участвовали: "Третья планета", "Ninja парк", "Хлоп Топ", "Остров сокровищ", "Игротека", "Sky Max", "Пятый элемент".

8 августа были подведены итоги. Победитель народного голосования центр "Кукуруза" в ближайшее время получит в качестве приза специальный диплом от проекта "Афиша Тюмень" и звание лучшего детского развлекательного центра Тюмени по версии народного жюри.

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