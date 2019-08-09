Музыканты Тюменской филармонии дадут концерт на плавучей сцене

Концерт "Вечера на набережной" даст Тюменский филармонический оркестр 16 августа в рамках празднования 75-летия со дня образования Тюменской области. Коллектив выступит на плавучей сценической площадке на набережной Туры.
Вместе с Тюменским филармоническим оркестром выступят солисты Государственного академического Большого театра России: Ирина Долженко (меццо-сопрано), Михаил Казаков (бас), Ксения Дежнева (сопрано), Марат Галиахметов (тенор), Ольга Гурякова (сопрано).
Хоровая капелла Тюменской филармонии под руководством Альберта Мишина совместно с солистами и оркестром исполнит произведение немецкого композитора Карла Орфа — "О, Фортуна!" из кантаты "Кармина бурана".
Оркестр сыграет популярную классику: вальс из кинофильма "Мой ласковый и нежный зверь", увертюру из кинофильма "Дети капитана Гранта" и многие другие известные произведения.
Начало концерта в 20:00.
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