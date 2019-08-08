Причастных к ненадлежащей организации похорон ветерана ждет разбирательство

Люди, которые допустили это, не должны оставаться в отрасли

"Подобная ситуация и отношение к памяти ветерана недопустимы", - отмечает заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента социального развития Ольга Кузнечевских в отношении информации о ненадлежащей организации похорон ветерана Великой Отечественной войны, которая проживала в пансионате.

Кузнечевских отмечает, что такой случай произошел впервые. "Это неприемлемо ни в человеческом, ни в профессиональном плане. Люди, которые допустили подобное, не должны оставаться в отрасли. Проверки контролирующих и надзорных органов в Тюменском пансионате для ветеранов войны и труда идут регулярно. По моему поручению в пансионате проходит внеплановая проверка в отношении причастных лиц, по итогам будут предприняты соответствующие меры", - говорится в записи, опубликованной в социальной сети Вконтакте на странице Департамента социального развития Тюменской области.

Напомним, в настоящее время в Тюменском пансионате для ветеранов войны и труда на ул. Минской, 86 комиссия департамента социального развития Тюменской области продолжает служебное расследование.

В том числе идет проверка документов, проводятся беседы с проживающими. Участие в проверке принимают члены Общественного совета при департаменте социального развития Тюменской области.