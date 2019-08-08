В Тюмени регистрируются случаи отравления грибами

В прошлом месяце в Тюмени и Тюменском районе зафиксировано два случая отравления грибами. Отравившиеся тюменцы употребили в пищу грибы домашнего приготовления.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области напоминают об основных правилах, которые нужно соблюдать, если вы решили полакомиться грибами.

Собирайте в лесу только хорошо знакомые виды грибов и никогда не собирайте грибы, даже заведомо съедобные, в городских парках, скверах, дворах, а также вдоль автомобильных и железных дорог. Они накапливают ядовитые вещества и становятся непригодными в пищу.

Прежде чем приготовить грибы, их нужно тщательно перебрать независимо от того, приобрели вы их на рынке, в супермаркете или собрали сами.

После чистки грибы нужно приготовить в течение 6 часов. Если вы знаете, что у вас это не получится, сразу же замочите грибы в холодной и хорошо посоленной воде. В таком виде грибы можно хранить еще 12–14 часов.

Хранить готовые грибные блюда можно лишь в течение 24–30 часов в холодильнике. Важно помнить, что грибы, приготовленные с картофелем, это блюдо разового употребления. При хранении картофель резко ускоряет порчу грибов, поэтому хранение и дальнейшее разогревание таких блюд может быть опасным.