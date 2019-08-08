Тюменские врачи впервые выполнили имплантацию радужки глаза

Офтальмологи Областной клинической больницы №1 провели первую в Тюменской области имплантацию искусственной радужки.
У 50-летнего мужчины произошел разрыв глазного яблока, из-за чего были повреждены и потеряны радужка и хрусталик. У пациента сильно упало зрение и началось сильное воспаление.
"Пациенту была имплантирована искусственная радужка отечественного производства. Такого вида импланты изготавливаются индивидуально для каждого пациента. Мы тщательно подобрали этот имплант по цвету и параметрам здорового глаза", — рассказал Григорий Симоненко, заведующий офтальмологическим отделением ОКБ №1.
Операция прошла успешно и бесплатно для пациента. Сейчас мужчина уже выписан из стационара на амбулаторное наблюдение. Он вернулся к своей обычной жизни, сообщили в пресс-службе медучреждения.
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