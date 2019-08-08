Агрессивный водитель: как избежать неадекватного поведения за рулем

Российские дороги с больших экранов порой называют "цитаделью ненависти". И дело зачастую даже не в качестве дорожного покрытия, а в отношении между собой участников дорожного движения. На практике это выливается не только в ДТП, но и в дорожные разборки с применением насилия, которые нередки даже в Тюмени.

Как распознать и избежать встречи с агрессивным водителем? И как себя вести, если столь нежелательное событие всё же состоялось? В вопросе разбирались эксперты автошколы "Драйв".

В одном из предыдущих материалов мы рассказывали, как обезопасить себя от многих аварийных ситуаций, в частности, как вычислить на дорогах нервных, агрессивных или излишне самоуверенных водителей. Как правило, их выдает излишне дерганая езда и частые необоснованные перестроения. Также такие водители любят мчаться по левой полосе.

Лучше всего – отстать от такого автомобиля. Можно попробовать обогнать агрессивного водителя, но сделать это нужно максимально ненавязчиво, чтобы он не воспринял ваше поведение как вызов и личное оскорбление. Поэтому лучшая тактика – держаться подальше и не обращать внимания. Включите в салоне спокойную любимую музыку. Вскоре настроение улучшится, а главное – вы сами не перейдете в категорию "агрессивных".

При встрече с неадекватным водителем, помните – его агрессией движет низкая самооценка и желание самоутвердиться за счет других и показать свою "крутость" на фоне, с его точки зрения, более слабых людей. Так ведут себя и "гонщики", и "обочечники", и любители "змеек". Как правило, агрессивные водители выбирают себе жертву, основываясь на классе автомобиля, стиле вождения и внешности. То есть у водителя условного Renault Logan, Lada Granta или Hyundai Solaris, неуверенно двигающегося в потоке машин, в теории, куда больше шансов стать жертвой неадекватного поведения, и к этому нужно быть готовым.

Агрессивная езда свойственна и любителям острых ощущений. Их выдают быстрые перестроения, резкие старты на светофорах, лихие, с визгом покрышек, повороты.

Еще одна неожиданная категория агрессивных водителей – новички. Некоторые начинающие водители, желая быстрее избавиться от страха вождения и скорее освоиться на дороге, вместо целенаправленного движения к цели и оттачивания навыков бросаются с места в карьер. В таком случае агрессивное вождение не более чем опасная бравада. Особенно это характерно для молодых людей, использующих автомобиль как средство самовыражения. И, кстати, такое поведение может привести к противоположным результатам и лишь усилить страх.

В первую очередь, если вы понимаете, что сами стали причиной конфликта, к примеру, подрезали кого-то или не пропустили при перестроении, нужно найти в себе мужество извиниться. Агрессивный водитель очень надеется на эскалацию с противоположной стороны. Более того, он может провоцировать словами или действиями на продолжение конфликта, но желание уладить всё спокойно и мирным путём, как правило, срабатывает безотказно. Если агрессивный автолюбитель остановился и вышел из машины, чтобы "поговорить", не отвечайте ему тем же, не выходите из себя и ни в коем случае – из автомобиля. Конструктивного диалога всё равно не получится

К сожалению, есть такие водители, которые не успокаиваются, пока не добьются ответной реакции от своего мнимого оппонента. В таком случае специалисты рекомендуют смотреть ему прямо в лицо, но фокусировать свое внимание не на глазах, а на переносице. Но лучше быстро извиниться, моргнув "аварийкой", или прижать руку к груди, признавая этим свою вину, не доводя до разговоров.

Отдельная категория агрессивных водителей – это "учителя-инструкторы", которые лучше всех знают, как надо вести себя на дороге. Такие автолюбители пытаются догнать непонравившегося им водителя и спровоцировать его на эмоции. В таком случае лучше всего на время сбросить скорость или уступить дорогу, остальное сделает адреналин агрессора, который не позволит ему двигаться в медленном темпе и умчит вперед, подальше от вас.

Эксперты приводят в пример еще одну тактику взаимодействия с "учителями". Как правило, они собираются обогнать "обидчика", перестроиться на одну с ним полосу и резко затормозить. Поэтому целесообразно, заметив желание агрессора перестроиться, слегка притормозить, по возможности перестроиться правее и продолжить движение в спокойном режиме. Велика вероятность, что при таком маневре водитель вас потеряет.

Помните главное правило – закон всегда на стороне водителя, соблюдающего ПДД. Как ни странно, неадекватные водители тоже это знают, и именно потому пытаются спровоцировать другого на ошибку. К примеру, порой водителя могут выжимать на обочину, чтобы "пообщаться". Но на деле, как правило, это лишь психологический трюк, ведь мало кому хочется портить свой автомобиль, а закон будет на стороне "выдавливаемого".

Если же вас всё-таки заблокировали, не пытайтесь убежать, это спровоцирует погоню, так как лихач увидит в вас желанную "жертву". В таком случае можно просто остановиться и заблокировать двери. Также на всякий случай лучше перекрыть забор воздуха с улицы: всё чаще в России во время "дорожных войн" используются перцовые баллончики. Встречаются и особенно упорные в своей агрессии личности, которые могут представлять реальную угрозу для окружающих. В этом случае рекомендуется незамедлительно обратиться в полицию.