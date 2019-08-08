Тюмень готовится к "Морфологии улиц"

Фестиваль уличных искусств "Морфология улиц" стартует в Тюмени 17 августа. Тема события в этом году — коллаборация.
"Морфология улиц" пройдет по трем направлениям. В направлении street guide участники фестиваля разработают креативные маршруты по Тюмени. Проект победителя будет напечатан в формате гида и растиражирован по туристическим местам города.
В направлении streetwear участники разработают коллекции одежды: для конкурса нужно сделать макеты и презентацию бренда. Победитель сможет отшить свои задумки под кураторством регионального эксперта.
В направлении street art пройдет конкурс не только для участников "Морфологии улиц", но и для всех желающих. До 25 августа необходимо разработать эскиз рисунка и отправить на почту фестиваля (morfologystreet@gmail.com). Лучшие эскизы художники нанесут на стены, блочные заборы и электронные шкафы.
Также в программе фестиваля — лекции и мастер-классы от федеральных и региональных спикеров.
Регистрация проходит на сайте морфологияулиц.рф.
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