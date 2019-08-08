Для тюменских педагогов создают центры непрерывного повышения профмастерства

Центры непрерывного повышения профессионального мастерства для педагогов будут открыты в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Здесь учителя смогут повышать свой уровень мастерства с использованием ресурсов современных технологических образовательных площадок, посредством онлайн-образования и через индивидуальное образование.

Работа по созданию центров ведется в рамках нацпроекта "Образование". Уже в сентябре центры примут первых учителей, которые будут изучать новейшие методики работы.

По сообщению регионального департамента образования, Тюменская область стала одним из 11 первых регионов, в которых откроются центры непрерывного профессионального мастерства. К 2024 году они будут работать по всей стране с учетом лучших региональных практик.