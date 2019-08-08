С начала года из тюменских магазинов и общепитов изъяли 1,6 т рыбы

В первом полугодии 2019 года специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области обследовали 197 объектов, занятых оборотом рыбы и рыбной продукции, 81 предприятие общественного питания и 116 предприятий продовольственной торговли.

Из оборота было изъято 156 партий рыбы и рыбных продуктов общим объемом более 1600 кг. Как правило, продукт изымался из-за отсутствия полной и достоверной информации для потребителей, а также отсутствия документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продукции. По фактам административных правонарушений были наложены штрафы на сумму более 1,5 млн рублей.