С начала года из тюменских магазинов и общепитов изъяли 1,6 т рыбы

В первом полугодии 2019 года специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области обследовали 197 объектов, занятых оборотом рыбы и рыбной продукции, 81 предприятие общественного питания и 116 предприятий продовольственной торговли.
Из оборота было изъято 156 партий рыбы и рыбных продуктов общим объемом более 1600 кг. Как правило, продукт изымался из-за отсутствия полной и достоверной информации для потребителей, а также отсутствия документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продукции. По фактам административных правонарушений были наложены штрафы на сумму более 1,5 млн рублей.
"При осуществлении надзора лабораторно исследовано 380 проб рыбы и рыбных продуктов. Доля рыбных продуктов, не соответствующих нормативным требованиям по микробиологическим показателям безопасности, составила 1,6%, доля рыбных продуктов, не соответствующих нормативным требованиям по паразитологическим показателям, составила 4,9%", — сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.
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