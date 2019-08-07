В 2019 году в регионе заключат контракты на строительство десяти школ

10:45 07 августа 2019
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В рамках реализации национального проекта "Образование" в Тюменской области в нынешнем году планируется заключить государственные контракты на строительство 10 школ. В Тюмени будут построены 4 школы.

В 2020 году в областном центре появятся новые школы в районе Казарово, в 2021 году намерены закончить строительство учебных заведений в районе улиц Николая Зелинского — Дмитрия Менделеева, в 4-м Заречном микрорайоне, а также в районе жилого комплекса "Звездный городок". Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

В этом году в регионе две новые школы откроются к 1 сентября — в Тюмени и Заводоуковске, сообщили в пресс-службе губернатора.

Теги: строительство , школы
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