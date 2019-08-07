В Тюменском районе пройдут соревнования по спортивному ориентированию

В районе деревни Криводанова Тюменского района 10 августа пройдут чемпионат и первенство Тюмени по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплинах спортивного ориентирования. Параллельно будут идти состязания для участников, не имеющих ограничений по здоровью. Соревноваться будут участники из Тюмени, Челябинска, Екатеринбурга, Упоровского района.

"Соревнования пройдут в личном зачете. Задача каждого участника – с помощью карты и компаса пройти дистанцию в заданном направлении с определенным количеством контрольных пунктов. На каждом пункте необходимо выбрать призму, соответствующую легенде. За каждый правильный ответ начисляется одно очко. При равном количестве баллов, победителем станет участник, затративший меньше времени на принятие решения на контрольном пункте", — рассказал главный судья соревнований Леонид Кобелев.

Фото предоставлено департаментом по спорту и молодежной политике

администрации города Тюмени