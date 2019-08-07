Тюменцы могут подать заявление в детский сад онлайн

В первой половине 2019 года в Тюменской области доля граждан, подавших заявление в детский сад посредством электронной заявки, увеличилась до 43,4% (в 2018 году доля электронных заявок составляла 38,5%).

Тюменцам напоминают, что услуга "Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования" доступна на портале услуг Тюменской области.

Раньше подача электронного заявления в детский сад подразумевала личное присутствие родителей в детском саду для предоставления оригиналов документов, теперь же проверка поданных сведений осуществляется через систему межведомственного электронного взаимодействия. Личное посещение родителей требуется только в исключительных случаях, когда документы не подтверждаются автоматически.

Отследить статус заявки можно в личном кабинете на портале госуслуг.