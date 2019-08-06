В сфере ЖКХ тюменские прокуроры выявили 1685 нарушений

В первом полугодии 2019 года в Тюменской области прокуроры выявили в сфере ЖКХ 1685 нарушений закона. В результате 358 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности, 79 — к административной, также было возбуждено 11 уголовных дел.

Так, Ишимская межрайонная прокуратура обнаружила, что в 2016–2018 годах гендиректор управляющей компании ООО "Сервис" растратил более 1,9 млн рублей. Эта сумма поступила от жителей в счет оплаты отопления и горячего водоснабжения. Деньги должны были пойти ресурсоснабжающей организации. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), ведется следствие.