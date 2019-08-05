В городах Тюменской области появился бесплатный Wi-Fi с доступом к афише

Оператор связи "Русская компания" и популярный информационный проект "Афиша Тюмень" продолжают развивать новый проект RK-Afisha-Wi-Fi. В июне состоялся запуск в Тюмени, с 1 августа проект стартовал еще в четырех населенных пунктах региона: в Тобольске, Ишиме, Ялуторовске и Заводоуковске.

С помощью уникального сервиса жители и гости Тюменской области могут поймать на свои гаджеты бесплатный Wi-Fi от "Русской компании" и "Афиши Тюмень". Проект также предусматривает возможность для пользователей получать полезную информацию о новостях и мероприятиях на портале даже без подключения к интернету. На сайте есть удобный календарь событий, который позволяет узнать о ближайших мероприятиях в регионе и запланировать времяпрепровождение.

В рамках проекта жителям пяти городов Тюменской области теперь доступен бесплатный высокоскоростной интернет в скверах, парках, на площадях, в спортивных, культурных, медицинских, образовательных учреждениях, в торговых центрах и на некоторых остановках. В настоящее время Wi-Fi можно "словить" в 150 локациях. Это 70% от общего охвата, предусмотренного проектом.

"Мы предоставляем услугу бесплатного доступа к сети Wi-Fi в самых посещаемых местах Тюмени, Тобольска и других городов региона. Первый этап запуска показал, что это востребовано среди жителей и гостей Тюменской области. Кроме того, нестандартный формат и плотное сотрудничество с проектом "Афиша Тюмень" дают возможность пользователям оперативно получать актуальные новости и узнавать о культурных, спортивных массовых мероприятиях. "Русская компания" готова обеспечить высокое качество услуг, надежную связь и хорошие скорости", - отметил генеральный директор ООО "Русская компания" Сергей Мальцев.

Отметим, для подключения к бесплатному доступу к сети интернет Wi-Fi достаточно ввести в появившемся поле для заполнения номер своего мобильного телефона и нажать кнопку подключиться. Скорость для пользователей - до 20 мегабит в секунду.