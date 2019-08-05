Школьники из Тюмени стали вторыми на Всемирной робототехнической олимпиаде

Всемирная робототехническая олимпиада WRO FRIENDSHIP INVITATIONAL 2019 DENMARK прошла в Дании с 1 по 4 августа. На олимпиаде команда робототехников из областной физико-математической школы выступила в составе сборной России.

В городе Орхус состязались 93 сильнейших команды со всего света. В составе российской команды выступили ученик 10-го класса Валерий Рагулин и ученик 11-го класса Дмитрий Шилин из физико-математической школы Тюменской области.

В первый день ребята решали стандартные задачи с дополнительным заданием — на основе "домашней заготовки" вносили изменения в программу, с помощью которой роботы переносили по игровому полю разные предметы и сортировали их. Во второй день Валерий и Дмитрий успешно справились с заданием, которого раньше не было в программе олимпиады: за 3 часа они "с нуля" написали программу, с помощью которой роботы выполняли разные действия на игровом поле. Выполнить это задание смогли только две команды в группе Senior, причем что обе — из России. По итогам соревнований с результатом 290 баллов тюменцы заняли второе место. Ребята благодарят своих тренеров — Ивана Козловича, Алексея Миклина, Анатолия Агеева и Дмитрия Рагулина.