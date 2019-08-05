Тюменские зоны отдыха обработают от клещей

14:45 05 августа 2019
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Фото: pixabay.com

Противоклещевые обработки пройдут в Тюмени на территории городских лесов и в Гилёвской роще с 5 по 13 августа.

Акарицидные обработки на территории лесопарка "Гилевская роща" проведут на площади 72 га. Обработки мест массового отдыха, расположенных в городских лесах Тюмени, пройдут на площади 100 га. Среди них — районы Верхнего Бора, Метелёва, Мыса, улицы Дружбы и другие. 

В местах обработки будет размещена информация о сроках и мерах предосторожности, сообщает МКУ "ЛесПаркХоз".

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