Тюменские зоны отдыха обработают от клещей

Противоклещевые обработки пройдут в Тюмени на территории городских лесов и в Гилёвской роще с 5 по 13 августа.

Акарицидные обработки на территории лесопарка "Гилевская роща" проведут на площади 72 га. Обработки мест массового отдыха, расположенных в городских лесах Тюмени, пройдут на площади 100 га. Среди них — районы Верхнего Бора, Метелёва, Мыса, улицы Дружбы и другие.

В местах обработки будет размещена информация о сроках и мерах предосторожности, сообщает МКУ "ЛесПаркХоз".