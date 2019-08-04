Тысячи тюменцев поучаствовали в массовом флешмобе "Танцуй, Тюмень!"

Фото ЦКиТ "Тюмень"

Самый массовый танцевальный флешмоб города прошел в это воскресенье. Сотни горожан вышли на площадь 400-летия Тюмени, чтобы побить рекорд предыдущего года.

В День города, 27 июля, на площади 400-летия Тюмени во время торжественного открытия праздника глава города Руслан Кухарук с помощью большого ключа "завел" часы. В этот момент и стартовал проект "Время наших побед", а также начался отсчет дней до юбилея Тюменской области.

А на следующий день здесь же прошло первое мероприятие в рамках арт-резиденции "Время наших побед". Бить рекорды – задача не из легких. Но благодаря силе воли и вере в победу для тюменцев нет ничего невозможного.

Флешмоб "Танцуй, Тюмень" привлек внимание множества прохожих: еще бы, ведь не каждый день увидишь, как столько людей на площади одновременно танцуют в ритм музыке. Наставники собрали команду, в которой приняли участие тысячи жителей и гостей города.

Среди участников флешмоба разыграли годовой абонемент в фитнес-зал, годовое посещение кинотеатра, 30 тысяч на покупки в торговом центре, электросамокат и не только.

В прошлом году тюменцы уже ставили рекорд на 6 городских площадках. Горожане вышли и станцевали массовый танец. Тогда в мероприятии приняли участие около 2500 человек. В этом году масштаб был ничуть не меньше.

Зарядиться энергетикой танца и почувствовать себя частью большего мог любой желающий. Конечно, это далеко не последнее мероприятие такого уровня. Так, например, 4 августа жителей города ожидает арт-пикник "Орден Туры". Он соберет на площади тюменцев, которые будут ставить рекорд на самый массовый мастер-класс по живописи.

Приходите 4 августа в 12 часов на площадь 400-летия в Тюмени и установите рекорд вместе с остальными. Официальный хештег проекта #рисуйтюмень