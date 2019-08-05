Тюменские ребята приняли участие в игровой программе "Дружба с летом"

Фото ДК "Орфей"

Игровую программу "Дружба с летом" организовал Дом культуры "Орфей". Ребята приняли участие в веселых стартах и эстафетах.

Мероприятие проходило в рамках проекта "Тюменское лето". Дети соревновались и поддерживали друг друга. Изюминкой праздника стал мастер-класс "Разноцветный зонтик".

Инга Рожкова научила всех желающих мастерить объемную картинку. После завершения игровой программы все её участники получили жетоны (мили).

Итогом мастер-класса "Разноцветный зонтик" стала фотосессия с ребятишками с широкими улыбками и красивыми, разноцветными открытками в руках, сообщили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень".

Мероприятие проходило в филиале ДК "Орфей", расположенном по адресу Семена Шахлина, 20.