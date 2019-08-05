Тюменские ребята приняли участие в игровой программе "Дружба с летом"

Игровую программу "Дружба с летом" организовал Дом культуры "Орфей". Ребята приняли участие в веселых стартах и эстафетах.
Мероприятие проходило в рамках проекта "Тюменское лето". Дети соревновались и поддерживали друг друга. Изюминкой праздника стал мастер-класс "Разноцветный зонтик".
Инга Рожкова научила всех желающих мастерить объемную картинку. После завершения игровой программы все её участники получили жетоны (мили).
Итогом мастер-класса "Разноцветный зонтик" стала фотосессия с ребятишками с широкими улыбками и красивыми, разноцветными открытками в руках, сообщили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень".
Мероприятие проходило в филиале ДК "Орфей", расположенном по адресу Семена Шахлина, 20.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru