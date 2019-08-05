Тоболяки помогут школьникам в трудной жизненной ситуации собраться в школу

Ежегодная благотворительная акция "Собери ребёнка в школу!" стартует в Тобольском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних с 5 августа. В ней могут принять участие все желающие, оказав помощь детям в трудной жизненной ситуации при подготовке к новому учебному году.

В рамках акции будет оказана адресная помощь семьям, материальное положение которых не позволяет в полной мере собрать ребенка в школу. Поддержку смогут получить малообеспеченные, опекунские, многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, сбор вещей для помощи семьям продлится до 23 августа. Прием будет осуществляться с 11.00 до 16.30 на базе "СРЦН г. Тобольска" (4 мкр., дом 50). С 12 по 24 августа здесь же будет организована и выдача собранных комплектов.

В прошлом году в рамках аналогичной акции центр помог собрать в школу ребят из 49 семей. А перед Днем знаний представители АО "СИБУР - Транс" вручили 21 портфель со всем необходимым ребятам, проходящим реабилитацию в центре. Также к сбору одежды, обуви и учебных принадлежностей для школьников подключаются ветераны из общественных организаций, участники областного проекта "Диалог поколений".