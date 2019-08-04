Тюменские школы проверяют на готовность к учебному году

Межведомственная комиссия проводит рейд по школам Тюмени. Приемку к новому учебному году по данным на конец июля прошли 52 образовательных учреждения, в составе которых 87 корпусов.

Как сообщили в городском департаменте образования, успешно прошли проверку 46 учебных заведений. Руководители шести школ, в составе которых в общей сложности девять корпусов, получили рекомендации по устранению замечаний к обеспечению противопожарного режима. В конце августа им предстоит пройти повторную проверку, пишет ИА "Тюменская линия".

В состав межведомственной комиссии вошли представители городской администрации, департамента образования, ГУ МЧС России по Тюменской области, УМВД России по Тюмени и Росгвардии.

В рамках подготовки к началу нового учебного года во всех школах проводили текущий ремонт зданий. Капитальный ремонт в 2019 году делают в школе №30 на Московском тракте. Территории школ № 65 на ул. Широтная и № 13 по ул. Игримская благоустраивают. Частично ремонтируют школу № 73 "Лира". Подготовлена проектно-сметная документация на комплексный капитальный ремонт школ №№ 30, 73, гимназии № 1 и частичный ремонт еще пяти школ. В планах - обследовать 9 зданий общеобразовательных учреждений и разработать проекты благоустройства территории еще четырех школ.

Всего в новом учебном году в школах Тюмени за парты сядут более 105 тысяч детей, из них 13 тыс. первоклассников.