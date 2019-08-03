Школы и детсады Тюменского района готовят к 1 сентября

В образовательных учреждениях Тюменского района идет активная подготовка к началу нового учебного года. Предстоит выполнить капитальный ремонт в одной школе и детском саду, в 11 учреждениях – частичный ремонт.

Уже к первому сентября завершатся работы в школе села Каскара, к концу 2019 года закончится капитальный ремонт второго корпуса. Школа будет готова принять 1285 детей – на 60 человек больше, чем в прошлом году. В здании полностью меняют коммуникации: отопление, водоснабжение, канализацию, электрические сети. Оборудуют четыре кабинета, комнату для уборщиц, комнату гигиены для девочек и расширят медицинский кабинет и столовую. Классы оборудуют необходимой мебелью, техников. Так, кабинет технологии будет включать просторную кухню, швейные машинки, станки и инструменты.

В коридорах появятся удобные диваны и кресла-мешки, напольные шахматы. Обновятся спортивных зала, в этой школе их три – для разных возрастов. У каждого свои туалетные комнаты и душевые кабины.

По словам директора школы Валентины Лукиной, работы ведутся по графику, идет строгий контроль за качеством ремонта.

Отметим, капитальный ремонт в этом году также ведется в структурном подразделении дошкольного образования Яровской школы, частичный – в образовательных учреждениях Каменки, Перевалово, Успенки, Московского, Горьковки, Винзилей, Пышминки, Боровского, Богандинского, Кулаково и Княжево.