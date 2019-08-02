В Вагайском районе после вмешательства прокуратуры привели в порядок памятник погибшим на войне

Внимание правоохранительных органов к состоянию памятника погибшим в Великой Отечественной войне в селе Ушаково Вагайского района привлекли публикации в соцсетях и СМИ. На памятнике были трещины, а за прилегающей к памятнику территорией никто не ухаживал, и она заросла травой.
Было установлено, что памятник находится в муниципальной собственности местной администрации, поэтому прокуратурой в адрес главы сельского поселения было внесено представление.
"По результатам его рассмотрения памятник приведен в надлежащий вид, он побелен, трещины заделаны. Трава скошена и убрана, клумбы прополоты. Специалист администрации привлечен к дисциплинарной ответственности", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru