В Вагайском районе после вмешательства прокуратуры привели в порядок памятник погибшим на войне

16:45 02 августа 2019
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Фото памятника после проведенных работ

Внимание правоохранительных органов к состоянию памятника погибшим в Великой Отечественной войне в селе Ушаково Вагайского района привлекли публикации в соцсетях и СМИ. На памятнике были трещины, а за прилегающей к памятнику территорией никто не ухаживал, и она заросла травой.

Было установлено, что памятник находится в муниципальной собственности местной администрации, поэтому прокуратурой в адрес главы сельского поселения было внесено представление.

"По результатам его рассмотрения памятник приведен в надлежащий вид, он побелен, трещины заделаны. Трава скошена и убрана, клумбы прополоты. Специалист администрации привлечен к дисциплинарной ответственности", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

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